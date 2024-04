Conte costa troppo, ora c'è Van Bommel in pole position per la panchina del Milan

IL DOPO PIOLI

Ibrahimovic ha deciso di puntare forte sul suo ex compagno di squadra in rossonero, ora alla guida tecnica dei belgi dell'Anversa

© Getty Images Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto l'investitura della caccia al nuovo allenatore del Milan, anche se ovviamente la scelta finale spetta a Cardinale. Ibra ha puntato forte su Conte, il nome che esalterebbe la piazza rossonera, ma i vertici societari gli hanno fatto capire che l'operazione, tra stipendio e giocatori da comprare, andrebbe oltre il budget stabilito. Ora si stanno valutando vari profili ma in pole position si è piazzato Mark Van Bommel, attuale allenatore dell'Anversa, come riportato dal nostro Claudio Raimondi nel Tg di Sportmediaset.

Van Bommel rinverdirebbe l'antico motto "il Milan ai milanisti", visto che da giocatore è stato una stagione e mezzo in rossonero vincendo, con Ibra, il tricolore del 2011. Quando se n'è andato nell'estate del 2012, dopo 50 presenze ufficiali, ha anche versato qualche lacrima, cosa che ha contribuito a farlo rimanere in un piccolo spazio del cuore dei tifosi con buona memoria. Da allenatore, dopo aver fatto il secondo di van Marwijk, vecchia volpe del calcio olandese, ha vissuto esperienze non esaltanti al Psv e al Wolfsburg, prima di esplodere all'Anversa alla cui guida ha conquistato un campionato e una Coppa belga. In questa stagione è ancora in lotta per il titolo e il suo contratto scade nel 2025.

E' un tecnico che predilige un calcio offensivo, che parte dal 4-3-3 e si sviluppa ricercando l'ampiezza con le ali e un pressing portato anche in zone alte del campo. Non è soltanto perché è un amico di Ibra, insomma, che si pensa a lui per il futuro prossimo.

Non è comunque il solo candidato. Raffreddata l'ipotesi Lopetegui, si valutano allenatori giovani e con prospettive brillanti di gioco. In lizza rimangono Fonseca, ex guida tecnica della Roma ora al Lille (ma cercato anche dal Marsiglia), Giacomo Tedesco, c.t. del Belgio, che ha però il limite di doversi giocare l'Europeo a giugno e, forse, luglio, Palladino, uno dei giovani più interessanti della Serie A, e Farioli, allenatore del Nizza ed ex componente dello staff di De Zerbi. C'è sempre anche l'obiettivo Thiago Motta, ma la Juve è in pole.

SCARONI: "FUTURO PIOLI? LE VALUTAZIONI LE FAREMO A FINE STAGIONE"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto all'evento organizzato da Il Foglio a San Siro, ha dichiarato: "La stagione non è ancora finita ma direi che fino al momento è stata buona, non ottima. Pioli sarà il nostro allenatore fino alla fine della stagione e conto che ci farà vincere altre partite, poi alla fine della stagione insieme faremo delle valutazioni".