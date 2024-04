Le pagelle di Piantanida: Scamacca "rovescia" Spalletti, Milenkovic condannato per truffa  

I VOTI

Lookman porta tutta Bergamo alla SPA, ripetizioni per De Ketelaere, "Lautaro" Martinez Quarta

DE KETELAERE 6,5 Adesso, grazie a Gasperini dice che si sente un 9 e mezzo: ok Charles, va bene che rispetto alla passata stagione ti senti qualcosa, qualcosa di grande come cantava Cremonini, però magari sull'essere 9, sull'essere abbastanza centravanti ci lavoriamo, ok?

MILENKOVIC 3

In Turchia hanno condannato un uomo per una truffa di criptovalute: gli hanno dato 11 mila anni di galera. Troppi? Esagerati? Forse volevano essere sicuri che non facesse in tempo a vedere un’altra, infausta stagione del serbo? Ha replicato l’errore in campionato con Leao, ma nessuno gli ha chiesto il bis.

MARTINEZ QUARTA 8

Povero Milenkovic, forse avremmo dovuto regalargli mezzo voto in più perché senza la sua espulsione non sarebbe entrato l’argentino. Settimo stagionale per il “Chino”, solo Nico Gonzalez e Beltran hanno segnato di più, quindi nessuno a casa storca il naso se lo chiamiamo, e lo chiamiamo, “Lautaro” Martinez Quarta.

LOOKMAN 8,5

Rilassamento, sollievo, quella sensazione di camminare sulle piume: i tifosi dell’Atalanta tornando a casa si sentono così, come se avessero appena finito un massaggio, d’altronde Ademola in nigeriano vuol dire “re del benessere”, l’uomo che ha mandato la squadra alla SPA finale.

SCAMACCA 10

È riuscito a trovare l’unico modo per segnare un gol più bello di quello che gli avevano annullato, nel frattempo ha fatto anche espellere Milenkovic, poi dovrebbe aver rovesciato anche il pensiero di Spalletti che a marzo non l’ha convocato e a giugno dovrebbe invece portarselo in spalletta agli Europei. Come urlerebbe Ciccio Graziani: “Mannaggia Scamacca!”.