Barcellona, Xavi: "Resto, decisiva la squadra. Progetto vincente"

ufficiale

Xavi e Laporta confermano ufficialmente la permanenza del tecnico, che a fine gennaio aveva annunciato l'addio

Xavi resta al Barcellona, ora è anche ufficiale. Dopo il confronto di mercoledì sera assieme al presidente Laporta, i due hanno confermato pubblicamente la notizia in conferenza stampa: "I giocatori sono stati decisivi nella mia scelta, mi hanno fatto capire che stiamo lavorando bene e potremo presto tornare a vincere. Anche la dirigenza mi ha sostenuto. Sono un grande tifoso di questo club" le parole del tecnico che a fine gennaio aveva detto di voler lasciare. Felice anche Laporta: "Mi ha trasmesso il suo entusiasmo per il nostro progetto, faremo alcuni cambiamenti ma abbiamo bisogno di stabilità e il fatto che Xavi continui ad allenare la squadra è una buona notizia in tal senso. Crediamo in questo progetto, Xavi è molto amato nel club, l'anno scorso aveva vinto campionato e Supercoppa".

Nel corso della conferenza Xavi ha ringraziato anche i tifosi: "Ho un ottimo feeling con loro, è stato uno dei punti decisivi per la mia permanenza. Ringrazio per il sostegno che mi hanno dato, ora dovremo correggere alcuni dettagli e torneremo a lottare per vincere". Ancora sulla retromarcia: "Sono cambiate le circostanze, il progetto è ancora valido e i giocatori ci credono: è successo un mix di cose che mi ha fatto cambiare idea. Non è certo una questione di soldi o di ego. Ho visto che la squadra crede in me e nel progetto e mi sento più forte, non ho posto paletti in cambio della mia conferma".

Un retroscena sull'addio poi scongiurato: "Non avrei preteso un euro del restante anno che mi sarebbe rimasto: il presidente lo sa (Laporta ha confermato: "Questo gli fa onore", ndr), i soldi del mio contratto sarebbero stati destinati al nuovo allenatore".

Laporta ha inoltre aggiunto: "Ci saranno cambiamenti, non dico ora quali saranno. Ci sarebbero stati anche se avessimo vinto quest'anno qualche trofeo, ma una delle cose più importanti era la stabilità tecnica e di questo abbiamo parlato con Xavi ieri. Ai tifosi chiedo di credere in questo progetto, non li vedevo così emozionati da tempo".