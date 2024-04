Goggia prosegue la riabilitazione: "Il callo si sta formando, sono al 70%"

SCI ALPINO

La 31enne di Astino ha aggiornato i tifosi sui social prima delle vacanze

Dopo la paura e il buio, finalmente Sofia Goggia inizia a vedere la luce. La 31enne di Astino sta proseguendo a spron battuto il proprio recupero dopo la caduta sulla "Casola nera” a Ponte di Legno aggiornando i propri tifosi sui social e aprendo uno spiraglio verso un ritorno sugli sci a luglio preparando così la stagione nel migliore dei modi.

"La settimana scorsa sono scesa a Milano per fare i controlli radiologici, il callo si sta formando, siamo attorno al 70%, quindi significa che tutti i frammenti sono rimasti attaccati e si stanno amalgamando - ha spiegato Goggia in un video -. Gli ortopedici e il traumatologo erano molto felici e, anche se il periodo non è semplicissimo e la mole di lavoro tanta, sono contenta di come ho affrontato tutto. C'è ancora tanto lavoro, ma non abbiamo paura: quindi solo per dirvi che il controllo è andato bene”.

Ci vorrà ancora pazienza, ma l'obiettivo è di esser al 100% per l'estate e rimettersi in scia delle colleghe in vista della prossima annata che accompagnerà le atlete prima ai Mondiali di Saalbach 2025 e poi alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Un obiettivo che la finanziera orobica tornerà a inseguire dopo le vacanze in Medio Oriente.