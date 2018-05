Internazionali, Fognini è carico: "Io e Roma finalmente ci capiamo"

17 maggio 2018

Fabio Fognini fa pace con Roma. Dopo undici tentativi, il campione ligure si qualifica ai quarti degli Internazionali per la prima volta nella sua carriera. Dopo il doppo 6-4 rifilato a Gojowczyk, l'azzurro ora dovrà vedersela con il "Signore della terra" Nadal. Una sfida che promette scintille, visti i precedenti, ma che Fabio potrà affrontare con la spinta del suo pubblico. Già, perché in questa edizione il Fognini visto al Foro sembra diverso: più convinto, più sereno, più sicuro dei propri mezzi. Pronto per l'exploit, insomma.

Il match contro Peter Gojowczyk, del resto, ha messo a dura prova l'azzurro, costringendolo a controllare i suoi impulsi, a ragionare e a studiare una strategia per portare a casa il match senza intestardirsi e rischiare. Un doppio 6-4 che dà fiducia a Fabio e conferma l'ottimo feeling col Centrale. "Finalmente io e il pubblico ci capiamo, grazie ragazzi", ha detto Fognini alla fine della partita. "Di Gojowczyk sapevo che giocava piatto, poco altro - ha spiegato -. Sul rovescio non riuscivo a stargli dietro, il servizio fa male anche se per fortuna mi ha aiutato con qualche doppio fallo. Però sul veloce non mi piacerebbe incontrarlo, diciamo...".



Un'analisi lucida, che evidenzia il buon momento di Fabio. “Ho giocato bene dal 4-2 al 6-4 per me, e poi sul 3 pari del secondo ho capito che dovevo andare io, perché ho iniziato a sentire le gambe dure per la tensione”, ha confessato. Il braccio però non ha tremato e il Fogna ha conquistato il break decisivo, chiudendo il match. Tutto nonostante un piccolo screzio col giudice di sedia. Solo un momento di tensione, gestito però senza esagerare. Fabio ha fatto pace col Foro Italico.