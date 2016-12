Croazia, lutto per Srna: è morto il papà durante la partita

12 giugno 2016

Lutto per la nazionale croata: il papà del capitano Dario Srna è morto a 75 anni durante il match contro la Turchia. Il difensore dello Shakhtar Donetsk, in campo per tutti i 90', è stato immediatamente avvisato della scomparsa del padre, che lottava da anni con una lunga malattia, al termine della partita. Srna è tornato in patria per i funerali. "Caro capitano, siamo con te con la tua famiglia", il messaggio pubblicato dalla Nazionale croata sul proprio account Instagram.