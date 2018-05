Russia 2018, la Top 11 dei grandi esclusi

22 maggio 2018

LA TOP 11 (3-4-3)



Joe Hart - E' il grande assente della nazionale inglese. Reduce da una stagione deludente, il portiere del West Ham in prestito dal Manchester City è stato superato da Butland, Pickford e Pope.



Joao Cancelo - L'ottima annata all'Inter non è bastata all'esterno destro per convincere il ct del Portogallo.



Aymeric Laporte - Pagato 65 milioni di euro a gennaio dal City, è uno dei grandi esclusi della Francia.



Alex Sandro - Il brasiliano è l'assente di lusso per la fascia sinistra del Brasile. Al terzino è costata cara l'annata in chiaro-scuro alla Juve. Per la fascia sinsitra della top 11 dei grandi esclusi non si può poi non citare anche Marcos Alonso.



Radja Nainggolan - Scartato dal ct del Belgio Roberto Martinez, il Ninja è uno dei pezzi da novanta che guarderà il Mondiale dal divano. Un'esclusione eccellente, che ha lasciato il segno e sancito l'addio alla nazionale del centrocampista giallorosso.



Mario Götze - Da eroe del mondiale brasiliano, a grande escluso. Questa la parabola discendente del centrocampista del Borussia Dortmund, che trova posto solo nella top 11 degli assenti a Russia 2018.



Allan - Nonostate il campionato super in mediana nel Napoli, impreziosito anche da qualche gol, il centrocampista azzurro non ha convinto Tite.



Emre Can - La lunga assenza per infortunio gli è costata il posto ai Mondiali. Loew ha preferito rischiare e scommettere sul recupero del grande obiettivo della Juve. Ma per il centrocampo della top 11 dei grandi esclusi, non si possono poi citare altri big che non partiranno per Russia 2018 per motivi tecnici. Si va da Fabregas a Gameiro, passando per Bakayoko, Rabiot, Suso, Perotti, Martial e Coman.



Mauro Icardi - L'attaccante dell'Inter è la punta di diamante della top 11 degli esclusi. Una bocciatura attesa, ma comunque clamorosa, visto che Maurito ha chiuso la stagione col titolo di capocannoniere della Serie A.



Karim Benzema - Punito da Deschamps per motivi extracalcistici, l'attaccante del Real non ci sarà in Russia. Un'assenza illustre per i Galletti, che potranno comunque contare su Griezmann, Giroud, Mbappé, Thauvin, Dembelé e Fekir.



Alvaro Morata - Niente da fare per l'attaccante del Chelsea nuovamente nel mirino della Juve. Julen Lopetegui non l'ha inserito nella lista dei 23, preferendogli Diego Costa, Aspas e Rodrigo. Ma per il tridente della top 11 dei grandi esclusi dai Mondiali non si può non citare anche Lacazette.