Nadal non molla mai: combatte con Bergs e passa al 2° turno degli Internazionali d'Italia

Al termine di una vera e propria maratona sotto il cielo di Roma, Rafael Nadal supera il primo turno degli Internazionali d'Italia. Lo spagnolo ha battuto per 4-6 6-3 6-4 il belga Zizou Bergs che, nonostante sia passato dalle qualificazioni, ha fatto sudare il fuoriclasse maiorchino costringendolo a rimanere in campo per oltre tre ore. Davanti a un pubblico particolarmente numeroso, l'iberico ha dovuto far i conti con lo scatenato belga dopo esser stato avanti per 3-1 commettendo ben 16 errori gratuiti e calando vistosamente al servizio.

Ciò non ha impedito allo spagnolo di recuperare e mostrare tutto il proprio talento con una serie da acrobata annullando una palla break all'avversario sul 5-4 e riuscendo a resistere nonostante il talento mostrato da Bergs al servizio. A quel punto Nadal non ha più sbagliato nulla e ha completato la rimonta nonostante la grande sofferenza contrastata da una grinta fuori dal comune che gli permetterà di affrontare ora il polacco Hubi Hurkacz.

Down but NOT OUT @RafaelNadal picks himself up from the clay to win the point!!!@InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/ld3bdhrlBY