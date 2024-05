Atalanta, Gasperini: "Traguardo storico, Dea un esempio che dà speranze"

© Getty Images

Dopo il tris rifilato al Marsiglia, Gian Piero Gasperini si gode la storica qualificazione alla finale di Europa League. "Credo che sarà un appuntamento storico, per squadre come la nostra, che non hanno numeri per poter vincere, è davvero incredibile, ma è di buon auspicio per tutti - ha spiegato il tecnico dell'Atalanta -. I numeri sembrano essere importanti, sembra che bisogna avere necessariamente le Superleghe, ma l'esempio dell'Atalanta può dare speranza. Il calcio è bello per meritocrazia, non per diritti acquisiti geneticamente". "È un traguardo storico per noi, abbiamo festeggiato anche dopo Liverpool, dopo lo Sporting, è giusto che sia così - ha continauto -. Sappiamo benissimo che non è finita, prima ci sarà la Roma, poi la Juventus. L'Europa League è più prestigiosa".