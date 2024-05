Playoff Nba: colpi in trasferta di Cleveland e Dallas

playoff nba

I Cavs battono i Celtics a Boston, i Mavericks passano in casa di Okc: le due serie sono sull'1-1

© Getty Images Due colpi di scena nei playoff Nba: vincono in trasferta Cleveland e Dallas, che invertono il fattore campo nelle serie rispettivamente contro Boston e Okc. I Cavs si impongono 118-94 in gara-2 al TD Garden grazie ai 29 punti di Donovan Mitchell e mettono a segno il punto dell'1-1. Stesso esito al Paycom Center: i Mavericks battono 119-110 i Thunder nonostante i 33 di Shai Gilgeous-Alexander, decisivi i 29 con 10 rimbalzi di Luka Doncic.

BOSTON CELTICS-CLEVELAND CAVALIERS 94-118

Al TD Garden arriva una sorpresa: Cleveland batte Boston, presentandosi ai due match in Ohio sull'1-1 e con il fattore campo a favore. I Cavs si impongono 118-94 in casa dei Celtics grazie ad una splendida ripresa, perché con due parziali identici (30-24) in favore prima degli ospiti e poi dei padroni di casa si va all'intervallo lungo in perfetta parità: 54-54. Decisivi allora il 36-24 del terzo periodo e il 28-16 dell'ultimo. Come da inizio playoff, il protagonista per Cleveland è Donovan Mitchell: l'ex Utah mette a referto 29 punti, 8 assist e 7 rimbalzi con 5/7 dall'arco, aiutato anche dai 21 realizzati sia da Mobley che da LeVert (dalla panchina). Inutili per i Celtics, invece, i 25 di Jayson Tatum, unico a realizzarne almeno 20 tra le fila dei padroni di casa, con Jaylen Brown che si ferma a 19. Adesso, si va a Cleveland sull'1-1 e i Cavs sognano un doppio successo per mettere spalle al muro la squadra capace di vincere la Regular Season a Est, mentre Boston è obbligata a riprendersi il fattore campo per evitare di ripresentarsi al TD Garden sotto 3-1.

OKLAHOMA CITY THUNDER-DALLAS MAVERICKS 110-119

Stesso esito al Paycom Center in Oklahoma, dove Dallas vince 119-110. I Mavericks si prendono i primi due parziali e chiudono il primo tempo avanti 68-62, ma trovano il modo di allungare anche nella ripresa con il 31-27 del terzo periodo e il +10 (99-89) a 12 minuti dalla fine. I padroni di casa riescono a riportarsi solo sul -5 (106-101) senza tuttavia mai trovare il pareggio. I principali protagonisti sono i due giocatori in lizza per l'Mvp insieme a Jokic, poi vincitore del premio: Shai Gilgeous-Alexander per Okc, Luka Doncic per Dallas. Il canadese mette a referto 33 punti con 12 rimbalzi e 8 assist, andando vicinissimo alla tripla doppia, mentre lo sloveno tocca quota 29 (gli stessi realizzati da Washington) con 10 rimbalzi. I Mavericks, però, possono contare anche sui 28 complessivi dalla panchina di Hardaway (17) e Green (11), mentre oltre ai 20 di Jalen Williams, per i padroni di casa, c'è il vuoto, con Holmgren che supera a malapena la doppia cifra (11). Come Boston, anche Okc deve riprendersi il fattore campo: si va in Texas sull'1-1 e con Dallas che sogna il 3-1 per avvicinarsi alle finali di Conference.