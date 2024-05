Internazionali d'Italia: Passaro e Darderi incantano Roma, fuori Fognini e Cobolli 

TENNIS

Il 23enne perugino ha avuto la meglio sull'olandese Tallon Griekspoor per 4-6 6-3 7-6, mentre l'italo-argentino si è imposto sul sudamericano Mariano Navone per 6-3 6-2

© Getty Images Francesco Passaro sta scrivendo una delle pagine più belle degli Internazionali d'Italia. Sulla terra rossa di Roma il 23enne perugino ha superato per 4-6 6-3 7-6 l'olandese Tallon Griekspoor aggiudicandosi l'accesso al 3° turno dell'ATP Masters 1000 capitolino. L'umbro ha dovuto fare i conti con una partita particolarmente complicata visto il servizio perso a zero in apertura, ma soprattutto la doppia palla del controbreak annullata dall'orange che si è preso senza patemi il primo set. Fuori invece Fabio Fognini, che deve arrendersi all'americano Taylor Fritz per 6-3 6-4.

Nella seconda sfida l'azzurro si è trovato sulla propria strada al sesto gioco tre palle break prontamente stoppate da Griekspoor, ma alla quarta non ha sbagliato e da lì ha cambiato atteggiamento andando sul 4-2 e chiudendo poco dopo la questione pareggiando così i conti. Nell'ultima frazione l'andamento è rimasto equilibrato costringendo i due atleti ad affrontarsi al tie-break che ha favorito Passaro, bravo a sfruttare una buona seconda di servizio rispetto allo sfidante e garantendosi così la sfida contro il portoghese Nuno Borges.

Chi insieme a lui si troverà al terzo turno sarà Luciano Darderi che ha battuto il quotato Mariano Navone (numero 31 al mondo) con un netto 6-3 6-2 che gli ha consentito di ribaltare la sconfitta in finale a Cagliari. L'italo-argentino ha mostrato di esser molto più preciso e soprattutto in forma rispetto allo sfidante, costretto sempre a rincorrere e di conseguenza obbligato a lasciare il passo all'azzurro che sulla propria strada avrà il numero 3 del seeding Alexander Zverev.

Niente esito a lieto fine per gli altri italiani con Fabio Fognini che deve arrendersi all'americano Taylor Fritz che si è imposto per 6-3 6-4 soprattutto dopo un primo set equilibrato, ma deciso da un rimbalzo sfavorevole al ligure che si è visto sfuggire il punto. Il 36enne di Arma di Taggia ha però perso la concentrazione evitando un altro break a inizio secondo set con il suo talento, ma la mancanza di equilibrio ha favorito l'avversario che si è garantito il pass contro il connazionale Sebastian Korda.

Quest'ultimo ha avuto la meglio su Flavio Cobolli, molto aggressivo in apertura, ma costretto a soccombere al servizio dell'americano che ha portato la prima parte di gioco vinta per 7-6 dal tennista a stelle strisce. Ciò non è bastato per consentire la rimonta di Cobolli che, quando tutto sembrava per inerzia verso Korda, ha chiuso il secondo set sul 6-4. Nel terzo arriva addirittura l'occasione di breakkare l'americano, ma i troppi errori commessi sono costati carissimi non andando oltre il 6-4 finale.