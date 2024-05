Formula E, Andretti rinnova con Porsche: accordo fino al 2026

formula e

Nuovo accordo fino al 2026 per la partnership sportiva tra gli americani e i costruttori tedeschi per il mondiale delle monoposto elettriche

© Getty Images Andretti proseguirà l'esperienza in Formula E con Porsche. La scuderia americana ha infatti annunciato il rinnovo della partnership tecnica con il costruttore di Stoccarda, unione che va avanti dalla stagione 9 e che proseguirà fino al 2026. Altri due anni quindi, fino alla conclusione dell'avventura delle Gen3 per approdare alle Gen4 nella stagione 2026-2027, un matrimonio che ha regalato ai due marchi tanti successi che entrambe si augurano di poter ripetere.

Andretti, che corre con la Porsche 99X Electric dalla stagione 2022-2023, ha infatti conquistato un campionato mondiale piloti con Jake Dennis, 3 vittorie, 15 podi, 5 veloci, 112 giri in testa e un totale di 365 punti. Numeri che saranno presto da aggiornare dato il prolungamento dell'accordo.

“È un momento emozionante per far parte della Formula E e ci sentiamo sicuri della nostra posizione nella serie, dovuta in gran parte alla nostra partnership con Porsche – ha dichiarato Michael Andretti, presidente e Ceo di Andretti Global – fin dal primo giorno il nostro obiettivo è stato quello di vincere gare e campionati, e Porsche ci ha aiutato a raggiungere entrambi i traguardi da quando abbiamo unito le forze nella stagione 9. Con tutti i successi che abbiamo condiviso con la vettura Gen3, non vedo l’ora di vedere cosa riusciremo a fare insieme nell’era Gen3 Evo”.

E Roger Griffiths, team principal di Andretti, ha sottolineato: "Non abbiamo mai avuto dubbi. Abbiamo avuto un rapporto molto speciale con Porsche Motorsport, sia dentro sia fuori dalla pista, e insieme abbiamo ottenuto moltissimi successi. Speriamo di poter condividere più successi in futuro”.

Parole di stima ricambiate da Thomas Laudenbach, vice-presidente di Porsche Motorsport: “Il nome di Andretti è uno dei più rinomati negli sport motoristici globali, quindi il prolungamento del contratto è di particolare importanza per noi. Andretti e il factory team Porsche collaborano in molte aree della Formula E. Ci spingiamo reciprocamente a raggiungere le massime prestazioni. La classifica ne è la prova: entrambi i team si trovano tra i primi tre, così come due dei quattro piloti. Inoltre, insieme siamo in testa nel campionato costruttori per Porsche”.