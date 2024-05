Napoli, Kvaratskhelia priorità del Psg per sostituire Mbappé

napoli

Dalla Francia: i parigini, già interessati a Osimhen, vogliono pure il georgiano, che ha dato il suo assenso

Il Paris Saint-Germain che si prepara al dopo Mbappé studia il doppio colpo in casa Napoli: già noto l'interesse per Victor Osimhen (che piace pure al Chelsea), ora tenta l'affondo pure per Kvicha Kvaratskhelia. Secondo RMC Sport nelle scorse settimane ci sarebbe già stato un confronto tra l'entourage del georgiano con i vertici del club francese, venuto in trasferta in Italia apposta. Il 23enne sarebbe stato entusiasta dell'opportunità ma resta da sottolineare come al momento non ci sia alcun accordo col Napoli.

Ed è comprensibile che sia così, per diversi motivi. Anzitutto con una guida tecnica ancora da scegliere, il Napoli non può cedere con troppa leggerezza un'altra delle sue stelle, dando per scontato l'addio di Osimhen, che ha una promessa con De Laurentiis dalla scorsa estate. E poi lo stesso Psg ha diversi fronti aperti con l'Italia, oltre al nigeriano e al georgiano resta sempre in orbita Leao (ne parla ancora oggi l'Equipe). La stessa RMC ricorda come l'anno scorso il Napoli era riuscito a trattenere Osimhen nonostante il forte pressing parigino.

Insomma, è davvero troppo presto per sbilanciarsi anche non sarebbe certamente il primo maxi-affare tra AdL e Al-Khelaifi, visti i precedenti Lavezzi, Cavani e Fabian Ruiz. La sintonia tra i due club è evidente e la stagione meno scintillante della scorsa potrebbe pure suggerire l'addio di Kvara, soprattutto per una cifra congrua a fronte dei 10 milioni pagati per acquistarlo nel 2022.

