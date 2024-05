Europa League: Bayer Leverkusen-Roma 2-2, giallorossi eliminati in semifinale

LEVERKUSEN-ROMA 2-2

I capitolini sognano con il doppio rigore di Paredes, ma l'autorete di Mancini propiziata da un errore di Svilar (il migliore in campo fino a quel momento) regala la finale con l'Atalanta ai tedeschi

Roma, impresa solo sfiorata: niente finale di Europa League





















































© Getty Images 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È Bayer Leverkusen-Atalanta la finale di Europa League 2024. Dopo lo 0-2 dell'Olimpico, la Roma sfiora la grande impresa, portandosi sul 2-0 prima del 2-2 finale. Dopo un inizio equilibrato, i padroni di casa prendono il sopravvento ma Svilar e il palo (conclusione di Palacios) tengono in vita i giallorossi. Nel finale del primo tempo Tah atterra Azmoun in area e Paredes non sbaglia (43'). Ancora l'argentino sempre su rigore al 66' riequilibra il discorso qualificazione, ma all'82' Svilar, i migliore in campo, sbaglia l'uscita su un corner con il pallone che carambola su Mancini per il più beffardo degli autogol. Al 97' il pareggio di Stanisic. La finale a Dublino il 22 maggio.

LE PAGELLE

Frimpong 7,5 - È tra i più piccoli in campo, ma sulla fascia destra è un autentico gigante. Fa ammattire Zalewski, costringendo De Rossi a spostare El Shaarawy. Quando parte palla al piede è imprendibile. Nota stonata le provacazioni contro la panchina giallorossa nell'accesissimo finale.

Palacios 6,5 - Ottima prova del centrocampista argentino, che sfiora anche il gol ma il palo e la schiena di Svilar salvano la Roma. Ottima l'intesa con Xhaka.

Tah 5 - Con la squadra in pieno controllo, pensa bene di abbracciare in area l'ex compagno Azmoun per il rigore che riapre il discorso qualificazione. Imperdonabile per uno della sua esperienza.

Paredes 7,5 - Glaciale due volte dal dischetto, non fa mancare nemmeno il suo apporto in mezzo al campo. Avercene di giocatori così.

Svilar 6 - Il suo foto è la media tra quanto fatto fino all'82' (prestazione da 8) e l'uscita sciagurata che ha propiziato l'autogol di Mancini (4). Davvero una brutta macchia su una prestazione pressoché perfetta.

Zalewski 5 - Dentro dopo una ventina di minuti al posto dell'infortunato Spinazzola, il polacco viene travolto da Frimpong. Meglio quando De Rossi gli cambia fascia, ma nessun acuto.

IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN-ROMA 2-2 (AND. 2-0)

Bayer Leverkusen (3-5-2): Kovar 6; Tapsoda 6, Tah 5, Hincapié 6,5; Frimpong 7,5 (45' st Stanisic 6,5), Hofmann 5 (36' st Wirtz sv), Xhaka 6,5, Palacios 6,5 (45' st Kossounou sv), Grimaldo 6; Adli 6, Hlozek 5 (29' st Schick 5,5). A disp.: Hradecky, Lomb, Andrich, Borja Iglesias, Arthur, Tella, Boniface, Puerta. All.: Xabi Alonso 6,5

Roma (3-4-1-2): Svilar 6; Mancini 6,5, Ndicka 6,5, Angeliño 6 (36' st Smalling sv); El Shaarawy 6, Cristante 6, Paredes 7,5, Spinazzola 6 (21' Zalewski 5); Pellegrini 6 (36' st Abraham sv); Azmoun 6 (27' st Bove 5,5), Lukaku 5,5. A disp.: Rui Patricio, Karsdorp, Llorente, Celik, Renato Sanches, Dybala, Aouar, Baldanzi. All.: De Rossi 6,5

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 43' rig. e 21' st rig. Paredes (B), 37' st aut. Mancini (B), 52' st Stanisic (B)

Ammoniti: Pellegrini (R), Mancini (R), Tapsoda (B), Paredes (B), Zalewski (R), Tah (B), Adli (B)

Espulsi: -

Note: -