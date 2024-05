Ferrari, Leclerc saluta Xavi Marcos e cambia ingegnere di pista: Bryan Bozzi il successore

formula 1

Novità nel box del monegasco in vista del GP di Imola, con lo spagnolo che viene sostituito da Bozzi

Cambiamenti ai box Ferrari, soprattutto lato Charles Leclerc che si separa dal suo ingegnere di pista Xavi Marcos. Lo spagnolo, che ha lavorato con Leclerc dal 2019, sarà impiegato "come race engineer, allo sviluppo di altri importanti programmi aziendali", ha fatto sapere in una nota il team dei Maranello e il suo posto verrà preso da Bryan Bozzi. "Grazie mille di tutto Xavi, grazie di tutto e in bocca al lupo per le tue nuove avventure" il messaggio che Leclerc ha dedicato all'ormai ex ingegnere.

"Sono tanti anni che lavoriamo insieme, la mia prima pole, la mia prima vittoria e il mio primo anno in Ferrari sono stati al tuo fianco e hai sempre tirato fuori il meglio di me spingendo al massimo, indipendentemente dalla situazione in cui ci trovavamo" le parole su Instagram di Leclerc che ha ricordato gli alti e i bassi con Marcos.

Il cambio è stato ufficializzato nella giornata di giovedì 9 maggio, a margine del filming day a Fiorano in cui sono state testate delle novità per la SF-24. Occasione che, di certo, è stata sfruttata da Bozzi per prendere contatto con Leclerc in vista dell'avvio della collaborazione a partire da lunedì 13 maggio, come annunciato da Ferrari. Bozzi, da 10 anni col Cavallino Rampante, era già nel box di Leclerc per occuparsi dello sviluppo e delle performance della vettura del monegasco. Dal 2012 a Maranello, Bozzi si è inizialmente occupato della galleria del vento per poi passare al gruppo degli aerodinamici Ferrari (Aero Track Group Engineer).