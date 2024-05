Serie B, le date e gli accoppiamenti dei playoff: si parte con Palermo-Sampdoria

© IPA

Con l'ultima giornata della stagione regolare si è anche delineato ufficialmente il quadro di playoff e playout di Serie B, che sanciranno la terza squadra a essere promossa in Serie A e la quarta a retrocedere in Serie C. Si parte col 1° turno in gara unica: venerdì 17 andrà in scena Palermo-Sampdoria, mentre sabato 18 sarà la volta di Catanzaro-Brescia. Le vincitrici affronteranno, rispettivamente, Venezia e Cremonese nelle semifinali. Finale d'andata il 30 maggio, ritorno il 2 giugno.