Juve, Perin: "La Coppa Italia sarebbe incredibile, nessuno ha il posto certo"

Il secondo portiere, senatore dello spogliatoio certo: "Abbiamo qualità caratteriali da vendere".

"Vincere un trofeo dopo questi due anni sarebbe qualcosa di incredibile per noi". Le parole di Mattia Perin, secondo portiere della Juventus, sottolineano la grande attesa in casa bianconera per la finalissima di Coppa Italia con l'Atalanta programmata all'Olimpico per il prossimo 15 maggio (diretta esclusiva su Canale5). "Ma prima dobbiamo pensare alla Salernitana - ha spiegato il portiere - e daremo tutto in questa gara: non dobbiamo sottovalutarli e arrivano da una grande gara contro l'Atalanta, abbiamo l'occasione di centrare la Champions che è troppo ghiotta per fallirla".

La Champions appunto, il primo obiettivo stagionale davanti alla vittoria della Coppa Italia: "La stagione non è finita, dobbiamo ancora dimostrare qualcosa. Non so quante squadre dopo un periodo in cui stavamo annegando avrebbero avuto forza di compattarsi e tornare a galla - ha aggiunto l'ex Genoa e Pescara a margine della presentazione di Juventus Creator Lab -. Non ne siamo usciti completamente, ma tutti hanno messo abnegazione e sacrificio per trovare migliori performance individuali e di squadra. Non avessimo carattere e umiltà non avremmo vinto tante gare negli ultimi minuti. Abbiamo qualità caratteriali da vendere".

Impossibile non parlare del futuro e delle voci con al centro Allegri: "Qui nessuno ha il posto sicuro. Ho 31 anni, ciò che non è mai mancata è la professionalità e la voglia di migliorarsi. Anche i più giovani sono stati fonte di ispirazione ed entusiasmo. Vedere il loro entusiasmo è stato contagioso anche per me. - La Juve è entrata in modo viscerale dentro di me, ho preferito rimanere piuttosto che giocare di più altrove. Allegri? Non è giusto che la responsabilità vada tutta al mister quando si perde, perché in campo ci andiamo noi".

