Serie A: Bologna-Juventus il 20 maggio, può giocare anche Fagioli

© Getty Images

La Lega Serie A ha reso noto il programma della 37a giornata di Serie A, la penultima della stagione. A chiudere il turno, lunedì 20 maggio alle 20.45, sarà il big-match Bologna-Juventus in cui si potrà rivedere in campo dopo il caso scommesse Nicolò Fagioli, la cui squalifica scade il giorno prima e per il quale occorre attendere l'autorizzazione formale della FIGC. Domenica 19 maggio alle 18 Inter-Lazio: poi via ai festeggiamenti dei nerazzurri con Ligabue e Tananai. Fissata anche la data del recupero Atalanta-Fiorentina, rimandata per la morte di Joe Barone: si gioca il 2 giugno alle 18.