Libere MotoGP Francia, Bagnaia: "Felice di essere costante, trovata la quadra"

gp francia

Il pilota Ducati guarda con ottimismo a Sprint e gara di Le Mans dove cercherà subito di essere esplosivo al via

MotoGP, le immagini del venerdì di libere di Le Mans



































1 di 19 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia può sorridere dopo il venerdì di libere del GP di Francia. Il due volte campione MotoGP, infatti, chiude la giornata col secondo tempo e un posto diretto in Q2, confermando i passi avanti fatti con la Desmosedici da Jerez: "Sono due weekend che il venerdì partiamo bene, abbiamo trovato la quadra a Jerez. Stamattina mi sono trovaot bene, nel pomeriggio abbiamo lavorato con cose piccole. Sono stato costante, ho fatto un piccolo errore ma va bene così. Sono contento, ci vuole partire bene".

E sulle modifiche fatte sulla moto, senza entrare nello specifico per timore di "chi copia", ha sottolineato: "Abbiamo cambiato qualcosa a livello tecnico. Purtroppo in certe cose sono lento, nell'adattamento a certe situazioni, e avevo bisogno di una moto che restasse sempre simile. A Jerez ci sono riuscito, qui abbiamo confermato. Giro dopo giro sono stato più veloce, è bello perché riesci ad arrivare al limite. Sprint e GP? Secondo me andremo con la soft, ma la dinamica sarà la stessa: chi è esplosivo in Sprint lo sarà anche in gara. Il passo sarà simile e non si potrà esagerare più di tanto".