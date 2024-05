Nascono i Globe Soccer European Awards, 3 interisti per il premio di Best man

LA NOVITà

Bastoni, Lautaro e Calhanoglu sfidano Bellingham, Haaland e... Tra i migliori coach con Inzaghi anche Gasperini e Motta

Nascono i Globe Soccer European Awards: saranno consegnati in Italia insieme ai LaLiga Awards







1 di 5 © X SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © X

© X

© X

© X

© X 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM I Globe Soccer Awards di Dubai arrivano in Europa. Il 28 maggio, presso l'Hotel Cala di Golpe in Costa Smeralda, verranno consegnati i primi KAFD Globe Soccer European Awards 2024, che avranno tra i candidati i migliori calciatori del vecchio continente. Un evento, una nuova occasione di festa del calcio nata per volontà degli organizzatori attraverso il Dubai Sports Council, in cui verranno consegnati 10 Globe Soccer Awards e sei LaLiga Awards, che si terranno insieme per la prima volta.

Tra i 20 nominati per il premio come miglior giocatore maschile ci sono Jude Bellingham (Real Madrid), Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland e Rodri Hernández (Manchester City), Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Hakan Çalhanolu (Inter), Kylian Mbappé (PSG), Harry Kane (Bayern), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Mats Hummels (Borussia Dortmund).

L’allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, è tra i 15 candidati per il premio di Best Coach, dopo aver guidato la sua squadra verso il primo titolo di Bundesliga in una stagione senza precedenti. Lo spagnolo è affiancato, tra gli altri, da Carlo Ancelotti del Real Madrid, Luis Enrique del PSG, Thomas Tuchel del Bayern Monaco, Guardiola del Manchester City, Gasperini dell’Atalanta, Inzaghi dell’Inter e Thiago Motta del Bologna.

La lista dei candidati per l’Emerging Player Award include 15 talenti di spicco nati dopo il 2002. Tra i candidati il ventenne Jude Bellingham, insieme al compagno di squadra del Real Madrid Eduardo Camavinga (21), a Jamal Musiala (21) e Mathys Tel (18) del Bayern Monaco, a Florian Wirtz (20) del Bayer Leverkusen, a Kobbie Mainoo (18) del Manchester United e al fenomeno sedicenne del Barcellona, Lamine Yamal.

15 club provenienti dalle 5 principali leghe europee sono in lizza per il premio inaugurale di Best Men’s Club (Europa), con il Bayer Leverkusen campione di Bundesliga e finalista di Europa League, che sarà affiancato dall'Inter, campione d’Italia, l’Atalanta, anche lei finalista di Europa League e finalista di Coppa Italia, dal trio inglese Arsenal, Liverpool e Manchester City, e da tutti e quattro i semifinalisti della Champions League: Real Madrid, PSG, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

I vincitori finali saranno selezionati da una giuria composta da ex giocatori come Iker Casillas e Luis Figo, allenatori come Marcello Lippi e Antonio Conte, presidenti e amministratori delegati di club, arbitri, agenti e altri principali attori del settore. I vincitori selezionati di questa edizione continentale verranno automaticamente selezionati per i Dubai Globe Soccer Awards che si tengono ogni inverno negli Emirati Arabi Uniti.

Vedi anche Atalanta Le mille anime di Gasp: cambiano gli uomini ma non il gioco e i risultati