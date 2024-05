Hamilton vuole l'8° Mondiale con la Ferrari: "In questi anni non poteva andar peggio. Voglio lottare per il titolo"

FORMULA 1

Il fuoriclasse inglese ha parlato della sua esperienza in Mercedes mostrando la difficoltà di non esser riuscito a superare il record appartenente da Michael Schumacher

Lewis Hamilton appare particolarmente stanco per l'andamento sottotono della sua stagione. Il fuoriclasse della Mercedes non è ancora riuscito a trovare il giusto feeling con la propria auto a causa anche della volontà di conquistare l'ottavo titolo mondiale che lo renderebbe il pilota più vincente della storia della Formula 1. Un'impresa che non è mai arrivata complice la presenza delle auto a effetto suolo che ha affossato gli obiettivi delle Frecce d'Argento, ma che il prossimo anno potrebbe arrivare già dal 2025 con la scuderia di Maranello.

"Non sono concentrato troppo sul mio futuro in F1, ma voglio il mio ottavo Mondiale o, almeno, quantomeno lottare per questo obiettivo. È stata dura in questi anni: non poteva andare peggio. Naturalmente noi esistiamo per vincere e quando non vinci la tua prospettiva deve cambiare. Ma non si tratta solo di inseguire, ma di migliorare - ha spiegato Hamilton in un'intervista rilasciata a CBS -. Mi è comunque piaciuta questa esperienza, ma dopo tre anni passati in questo modo mi sono detto di averne abbastanza, perché voglio tornare al mio posto“.

Nonostante il grande legame che si è creato nel corso dell'ultimo decennio, il campione inglese guarda già al futuro che lo vedrà in rosso, senza mai dimenticare la crescita incontrata sinora: "Questa avventura in Mercedes è stata estremamente emozionante, nutro tanto amore per questa squadra. Non me ne vado perché sono infelice o per problemi relazionali. Mercedes mi ha sostenuto da quando avevo 13 anni, quindi amo il marchio e amo le persone che ci lavorano. Sono stati con me nella buona e nella cattiva sorte“.