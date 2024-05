Bayern, la maledizione di Kane prosegue: a 30 anni ancora senza titoli

BAYERN MONACO

Nonostante i 44 gol in 45 gare stagionali del bomber inglese il club bavarese per la prima volta dal 2011-2012 rimane a bocca asciutta

© Getty Images Harry Kane dovrà aspettare almeno un'altra stagione (Inghilterra a Euro 2024 permettendo) per vincere il suo primo titolo in carriera da professionista. Con la dolorosa eliminazione dalla Champions League da parte del Real Madrid, infatti, il Bayern Monaco per la prima volta dal 2011-2012 chiuderà l'annata senza alcun trofeo. E con lui il bomber inglese arrivato la scorsa estate dal Tottenham per 95 milioni di euro: Kane il suo lo ha fatto alla grande, con 44 gol in 45 gare stagionali, di cui 36 in Bundesliga. La vittoria della Scarpa d'oro è pressoché scontata, ma non basterà a scacciare delusione e sconforto del 30enne attaccante.

In molti, tra cui lo stesso Kane, l'estate scorsa hanno pensato che lo sbarco in Baviera avrebbe significato cominciare a vincere quei titoli che gli sono sempre sfuggiti e togliersi di dosso la fastidiosa etichetta di eterno secondo. Invece no, perché l'attaccante inglese, oltre 400 gol in carriera, è incappato nella peggior stagione del Bayern dal 2012.

Prima la sconfitta in finale di Supercoppa tedesca contro il Lipsia, poi la clamorosa eliminazione dal modesto Saarbrücken nel secondo turno di Coppa di Germania, per finire con il campionato dominato dal Bayer Leverkusen e la finale di Champions League sfumata per tre minuti, tra l'88' e il 91', quando Kane era già seduto in panchina e pregustava la finale di Wembley tutta tedesca con il Borussia Dortmund. "Sono distrutto. La notte scorsa è difficile da accettare - ha scritto su X all'indomani dall'uscita dell'Europa -. Orgoglioso di come abbiamo lottato in entrambe le partite, il che dice tutto su quello che c'è da sapere sullo spirito di questa squadra e fino a che punto possiamo arrivare".

Vedi anche Calcio estero Kane, la maledizione continua: ne fa le spese pure il talismano Coman