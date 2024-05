Juventus, Yildiz incontra Del Piero e fa sognare i tifosi

L'esultanza con la linguaccia non è l'unica cosa che unisce Kenan Yildiz ad Alessandro Del Piero. Il giovane turco e l'ex capitano della Juventus si sono incontrati alla Continassa a una manciata di giorni dalla partita contro la Salernitana, che potrebbe sancire il ritorno dei bianconeri in Champions League. Una vittoria bianconera blinderebbe un posto tra le prime cinque. "Idol" ha scritto Yildiz nella foto social che lo ritrae con Alex, indicato come suo modello ispiratore. E i tifosi della Signora sognano in grande perché rivedono nel talento salito in prima squadra dalla Primavera, passando per la Next Gen, proprio quel Del Piero, che li ha portati in cima al mondo. Tanto che qualcuno si augura che la prossima stagione condividano anche la maglia numero 10. Magari con uno in campo e l'altro in società.