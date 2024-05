Fagioli: "Pentito di ciò che ho fatto. La Juventus sa che ho capito"

La squalifica per calcioscommesse sta per scadere, può tornare a giocare dal 20 maggio, nel frattempo Nicolò Fagioli assicura di aver voltato pagina: "Mi sono pentito di ciò che ho fatto, il club sa che ho capito di aver sbagliato". Il centrocampista della Juventus, parlando a diverse centinaia di studenti dell’Istituto tecnico Majorana di Grugliasco, ha aggiunto: "Tutti commettiamo errori, l'importante è imparare e ripartire. La società e i miei compagni non erano contenti di quello che avevo fatto, ma mi sono stati vicini e mi hanno aiutato nel mio percorso".