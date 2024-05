Atalanta in finale di Europa League, tutta Bergamo scende in strada per festeggiare

Festa grande a Bergamo per la finale di Europa League raggiunta dopo la vittoria dell'Atalanta sul Marsiglia. La prima nella storia della città orobica. I fuochi d'artificio a due minuti dal fischio finale, ancora prima che El Bilal Touré sigillasse il punteggio col terzo gol, hanno aperto una notte che per Bergamo non può che essere di festa grande. In tutta la città i caroselli con le auto a suon di clacson hanno accompagnato lo scoccare della mezzanotte. E, come ormai d'abitudine, i bergamaschi si sono ritrovati a festeggiare. Lo hanno fatto inevitabilmente in centro, sotto i Propilei. Sono intervenuti anche i vigili per chiudere via Roma, dove migliaia di persone hanno dedicato cori alla squadra, acceso fumogeni e celebrato insieme una notte che è già nella storia del popolo bergamasco. Anche Sofia Goggia ha festeggiato il successo sui social affermando che "il salame e' meglio della baguette".