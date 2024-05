Novità nello sci di fondo: il Tour de Ski si svolgerà soltanto in Italia 

L'ANTICIPAZIONE

La rassegna internazionale inizierà il prossimo 28 dicembre a Dobbiaco e si concluderà il 5 gennaio all'Alpe del Cermis

© Getty Images Per la prima volta in due decenni di storia, il Tour de Ski andrà in scena esclusivamente in Italia. La celebre rassegna di sci di fondo inserita nel calendario della Coppa del Mondo si svolgerà totalmente sul territorio nazionale offrendo una grande occasione allo sport azzurro in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Come emerso nel corso dei meeting della FIS in corso in Slovenia, la diciannovesima edizione della rassegna si svolgerà fra Dobbiaco e la Val di Fiemme riducendo i trasferimenti e puntando sulle località a cinque cerchi. Si partirà il 28 dicembre con una sprint in skating seguita da una mass start 15 km tecnica classica, una 20 chilometri in tecnica libera e un inseguimento che andrà in scena il 1° gennaio 2025.

Due giorni dopo ci si trasferirà a Lago di Tesero per il trittico di chiusura con una sprint in tecnica classica seguita il giorno successivo da uno skiathlon prima del gran finale il 5 gennaio 2025 con l'ascesa al Cermis.

"Questo risultato è frutto del grande lavoro svolto negli anni passati, la FIS ha visto cosa siamo capaci di fare, sia come preparazione delle piste sia per i servizi offerti ad atleti e pubblico. Il mio ringraziamento va anche al presidente federale Flavio Roda, per il supporto durante questi anni. I quattro giorni di gare, più il giorno di riposo, saranno anche un'ottima vetrina per Dobbiaco e la Val Pusteria, essendo anche a cavallo con il periodo di Capodanno - ha spiegato il presidente di Sport OK Dobbiaco Gerti Taschler a cui hanno fatto eco il numero 1 di Nordic Ski Val di Fiemme Pietro De Godenz -. La Val di Fiemme è sino a ora l'unica località che è stata sempre presente in tutte le edizioni del Tour de Ski, e soprattutto abbiamo ospitato sempre l'atto conclusivo della manifestazione - le parole del numero 1 della realtà trentina, nella nota stampa emessa dopo l'ufficialità ricevuta dalla FIS - Quest'anno per noi sarà un vero e proprio test pre-olimpico, con tre giornate di gara. Inoltre, a gennaio ospiteremo anche le gare di combinata nordica e salto con gli sci, mentre a febbraio sarà la volta delle gare di Para Nordic World Cup, in vista delle Paralimpiadi di fondo e biathlon".