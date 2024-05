Jacobs guarda alle Olimpiadi con un preciso obiettivo: "Voglio rivincere l'oro per entrare nella storia"

PARIGI 2024

Il campione in carica è intervenuto a Cibus, il salone del made in Italy alimentare in corso alle Fiere di Parma, spiegando i prossimi obiettivi

"Una medaglia olimpica è sempre una medaglia olimpica, ma io voglio puntare ad arrivare all'oro". Parola di Marcell Jacobs che non ha alcuna intenzione di cedere il trono sui 100 metri in vista delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Se è vero che la vittoria di Tokyo è stato qualcosa di sensazionale, il 29enne di Desenzano sul Garda è pronto a ripetersi per seguire l'esempio di fuoriclasse come Usain Bolt. "Rivincere l'Olimpiade significherebbe entrare a far parte della storia dell'atletica leggera perché solo due persone hanno conquistato due medaglie d'oro consecutive ed essere la terza sarebbe qualcosa di meraviglioso".

Intervenuto a Cibus, il salone del made in Italy alimentare in corso alle Fiere di Parma, il talento azzurro ha raccontato anche delle numerose incognite legate ai nuovi tipi di allenamenti svolti con Rana Reider con il quale nelle ultime ore sta provando la partenza in vista dell'esordio stagionale previsto per sabato 18 maggio al Roma Sprint Festival. "In questo momento ho tantissime incognite perché ho stravolto la mia tipologia di allenamento, quindi non ho più quei riferimenti che avevo una volta per capire a che punto ero della preparazione - ha spiegato Jacobs - L'allenatore cerca di condividere il meno possibile i suoi dati personali perché vuole che diamo sempre il massimo".

A proposito dei prossimi appuntamenti, Jacobs sembra essere sicuro di poter conquistare nuovi successi complice anche una forma più che positiva come mostrato alle World Relays dove rimane l'amarezza per una sconfitta beffarda: "Nei prossimi tre appuntamenti cercherò di spingere al 100% per mettere insieme tutti quei pezzi di puzzle che abbiamo costruito negli ultimi mesi. Mi auguro di farlo quando più conta, quindi alle olimpiadi, passando ovviamente per i Campionati Europei. Spero di commettere tanti errori nelle prossime gare per capire quello che devo ancora sistemare".