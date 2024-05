Berlino apre il girone di ritorno: il focus è la sfida tra Porsche e Jaguar

FORMULA E

Starting list con diverse novità in occasione dell'appuntamento del Mondiale sullo storico aeroporto berlinese

© FormulaE Dal porto... all'aeroporto: contornata la boa di metà stagione con l'ottavo round dell'ultimo sabato di aprile a Montecarlo, il Mondiale di Formula E attacca il girone di ritorno con una tappa radicalmente differente. L'E-Prix di Berlino va infatti in scena nel formato doubleheader, come già avvenuto quest'anno a Diriyah e a gennaio e più recentemente a Misano Adriatico: round 9 (di sedici appunto) sabato 11 e round 10 domenica 12 maggio. Come nel Principato, il teatro d'operazioni sarà piuttosto insolito: l'enorme piazzale dall'abrasivo fondo in cemento dello storico aeroporto berlinese di Tempelhof. A tentare la fuga in vetta davanti al suo pubblico puntano Pascal Wehrlein e il team ufficiale Porsche: l'ex pilota di Formula Uno (quinto a Montecarlo) guida infatti la classifica con 102 punti, sette in più di Nick Cassidy che - con il secondo posto alle spalle del compagno di squadra Mitch Evans - ha completato la doppietta Jaguar nel Principato dI Monaco: un exploit che ha permesso al team inglese di allungare nella classifica Costruttori (o meglio Teams) nei confronti della Porsche stessa, alla quale continua a mancare un contributo efficace da parte di Antonio Félix Da Costa. Per il portoghese, il doppio appuntamento di Berlino rappresenta un'occasione imperdibile. Nella "bolla" di Tempelhof si è svolto quasi per intero - nel mese di agosto di quattro anni fa - la Season 6 del Mondiale elettrico in piena emergenza sanitaria - vinto proprio da Antonio.

© FormulaE

Quello di Berlino è sotto tutti i punti di vista un appuntamento storico: vi si corre fin dal debutto della Formula E nel Motorsport e l'E-Prix della capitale tedesca detiene un significativo primato: Berlino infatti è l'unica città ad aver ospitato una gara in ogni stagione di Formula E, per un totale di diciotto: tutte sul cemento di Tempelhof, tranne la seconda (Season 2 2015-2016) andata in scena su uno spettacolare circuito cittadino lungo la Karl-Marx Allee. Leggermente modificato rispetto al 2023, il tracciato "conta" quindici curve (Attack Mode Activation all'esterno di curva due) e misura due chilometri e 343 metri. Quest'anno il senso di marcia è antiorario.

Quattro piloti hanno partecipato a tutti gli E-Prix di Berlino: si tratta di Sam Bird, Lucas di Grassi, Jean-Eric Vergne e Sebastien Buemi. Il pilota brasiliano di ABT Cupra, quello elvetico di Envision e il già citato Da Costa hanno ottenuto due successi a testa. L'anno scorso invece è stata la Jaguar a vincere sia gara-uno che gara-due: la prima con Mitch Evans davanti all'allora compagno di squadra Sam Bird e al local boy Maximilian Guenther con la Maserati gestita da MSG Racing. Un evento (ancora una volta) di portata storica a Berlino: il primo podio Maserati in gare per monoposto dopo sessant'anni. A portare Jaguar sul podio alto nella replica domenicale era invece stato, seguito sul traguardo da Jake Dennis (da lì ad un paio di mesi campione del mondo) e da Jean-Eric Vergne che a Berlino può vantare la vittoria nella quarta delle sei gare disputate sul cemento di Tempelhof nel 2020 pandemico e appunto quasi completamente berlinocentrico.

© FormulaE

In sede di avvicinamento al weekend teutonico, vale la pena sottolineare che la starting list è insolitamente rinnovata rispetto alle precedenti uscite (e anche alle prossime). L'impegno di alcuni "regular" impegnati sabato 11 nel WEC di Spa-Francorchamps costringe tre squadre ad attingere ai propri piloti di riserva/collaudatori. Jordan King prende il posto di Nyck De Vries al volante della Mahindra, mentre Joel Eriksson e Paul Aron sostituiscono Sebastien Buemi (che non può così sfidare Di Grassi e Da Costa per il tris a Berlino) e Robin Frijns al volante delle Gen3 di Envision, squadra per la quale quindi il nono e il decimo round del Mondiale rappresentano altrettanti... appuntamenti al buio.Va detto anche che De Vries, Frijns e De Vries sono impegnati in Belgio solo al sabato ma non possono comunque guidare le loro Gen3 elettriche in gara-due di Berlino domenica, in quanto il regolamento sportivo FIA vieta allo stesso pilota di prendere parte a due diversi eventi del proprio calendario all'interno dello stesso fine settimana.

A rinverdire ulteriormente il gruppo la conferma del giovanissimo Taylor Barnard che a Montecarlo aveva sostituito Sam Bird dopo l'incidente dell'esperto pilota londinese a Sainte Devote. L'intervento chirurgico alla mano sinistra fratturata è andato bene ma i ritmi frenetici del Mondiale non permettono ancora a Sam di tornare a calarsi nell'abitacolo della Gen3 NEON McLaren.

Archiviato l'e-prix del weekend, lunedì 13 maggio la Formula E ambienterà a Berlino il suo primo Rookie Test ufficiale della stagione, offrendo a ogni squadra l'opportunità di mettere in mostra i nuovi talenti che vogliono farsi un nome nel competitivo mondo del motorsport. Dopo il successo della sessione di prove libere per esordienti svoltasi a Misano in vista delle gare del mese scorso, gli undici team del Mondiale schiereranno due piloti per le sei ore di track time.

© Getty Images

Oltre a tutta l'azione in pista, a Berlino i fans potranno vivere una giornata indimenticabile nell'Allianz Fan Village, il cuore di ogni tappa del Mondiale. I titolari del biglietto d'ingresso potranno cimentarsi sui simulatori di Formula E, godersi le performances di artisti locali e scatenarsi al ritmo della musica dal vivo. Dopo il Round 9 di sabato, salirà sul palco Natalie Jane, la nuova stella del pop americano. Fresca di concerti sold-out a New York e Los Angeles, Natalie porterà la sua voce potente e le sue hit da classifica come "AVA", tratta dal suo acclamato album di debutto "Where Am I?". Domenica, le amatissime star berlinesi Culcha Candela si esibiscono sul palco con la seconda performance live del Fan Village del fine settimana.

© FormulaE

Per le famiglie, l'Area Kids offre una giornata di esplorazione senza fine, con attività progettate per stimolare la curiosità e ispirare l'innovazione, promuovendo al contempo la sostenibilità. Quando la fame si fa sentire, i fans potranno avventurarsi nella food court per assaporare una serie di specialità locali. Nella Partner Zone, Allianz, SUN Minimeal, Hankook, Saudia, Nissan, Julius Bar e Novus presentano le ultime innovazioni che stanno plasmando il futuro della mobilità e della sostenibilità.

Il 2024 SUN Minimeal Berlin E-Prix prende il via venerdì 10 maggio con le Prove Libere 1 alle 17:00 ora locale.

La prima giornata del doppio appuntamento inizia sabato 11 maggio con le Prove Libere 2 alle 08:00 locali. Le Prove Ufficiali seguono alle 10:40 ora locale, mentre lo spegnimento dei semafori per il Round 9 è previsto alle 15:00 locali.

La domenica si inizia con le Prove Libere 3 alle 08:00, seguite dalle Prove Ufficiali e dalla gara del decimo round, rispettivamente alle 10:20 e alle 15:00 ora locale.