Serie A, i nomi delle mamme dei giocatori sulle maglie: novità per la 36esima giornata

La Serie A festeggia la Festa Internazionale della Mamma con delle maglie speciali in vista del 36esimo turno di campionato. Sette club, infatti, hanno deciso di aderire all'iniziativa cambiando il classico nome dei giocatori sulla maglia e sostituendoli con quelli delle mamme. A "rivoluzionare" il jersey name, ha fatto sapere la Lega Serie A, saranno Cagliari, Genoa, Lecce, Milan, Torino, Udinese e Verona. Il Milan, per esempio, scenderà in campo con la 9 di Giroud col nome "Viviane", la 10 di Leao con "Conceicao" e la 11 di Pulisic con "Harlow". Niente "Albert" invece per Gudmunsson in Genoa-Sassuolo, ma "Kristbjorg". La Lega ha sottolineato che le modifiche sono da considerarsi esclusivamente per la giornata numero 36 di campionato.