Tennis: Dominic Thiem si ritira a fine stagione a soli 30 anni

TENNIS

Il campione austriaco, mai completamente ristabilitosi dall'operazione al polso nel 2021, ha annunciato la decisione sui social

© Getty Images Dominic Thiem, vincitore degli US Open 2020 ed ex numero 3 del mondo, ha annunciato questo venerdì che concluderà la sua carriera alla fine della stagione 2024 a soli 30 anni. Il tennista austriaco, attuale numero 117 della classifica Atp, ha ufficializzato il proprio ritiro dalle competizioni con un video sui propri canali social, in cui ha dato due motivazioni per la sua decisione: i continui problemi a un polso - mai guarito completamente dopo l’infortunio patito nel 2021 - e le sue sensazioni attuali, che lo hanno fatto propendere verso questa scelta a cui stava pensando da tempo.

L'austriaco ha dovuto lasciare il circuito a metà del 2021 a causa di una lesione al legamento del polso destro e da allora non è più riuscito a ritrovare il tennis dei giorni migliori, sprofondando addirittura in 352esima posizione.

Nel suo palmares Thiem può vantare 21 titoli individuali tra cui gli US Open del 2020, conquistati sconfiggendo dopo una clamorosa rimonta Alexander Zverev. Ha inoltre raggiunto in altre tre occasioni la finale di uno Slam: due volte al Roland Garros (in entrambi i casi battuto da Rafael Nadal) e una agli Australian Open, dove ha dovuto arrendersi a Novak Djokovic. In bacheca anche un Masters 1000, vinto nel 2019 a Indian Wells contro Roger Federer.

