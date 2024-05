Internazionali d'Italia: Arnaldi rimonta Mayot e avanza, bene Errani e Cocciaretto. Ok Napolitano 

TENNIS

Il ligure parte male, poi supera il 22enne francese in tre set. La 37enne bolognese ha sconfitto per la statunitense Amanda Anisimova per 4-6 6-2 6-1

© Getty Images Soddisfazioni per il tennis azzurro agli Internazionali d'Italia che, fra uno stop e l'altro per il maltempo, ha conquistato il pass al secondo turno con Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto così come i colleghi Stefano Napolitano e Francesco Passaro. Non da meno Matteo Arnaldi: il 23enne va sotto con Mayot, poi vince recuperando con il punteggio di 6-3, 5-7, 4-6. Per l'emiliana Errani si tratta di un piacevole ritorno superando la statunitense Amanda Anisimova per 4-6 6-2 6-1 e garantendosi la sfida contro l’ucraina Elina Svitolina, numero 16 del seeding. Tra gli uomini avanza anche Matteo Gigante, abile nell'aggiudicarsi il derby con Giulio Zeppieri: adesso dovrà vedersela con Giulio Cerundolo.

Matteo Arnaldi accede al secondo turno degli Internazionali d'Italia. Il ligure, numero 37 Atp, ha superato in rimonta il francese Harold Mayot con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-4 in 2 ore e 33 minuti di gioco. L'azzurro affronterà ora il cileno Nicolas Jarry.

La Errani si è presa il break a zero subito subendo il controbreak da Anisimova, un aspetto che si è ripetuto al quinto break e che ha visto poi l'atleta a stelle e strisce di strappare il servizio al decimo gioco vincendo il set. Nella seconda partita Errani ha preso il break dopo pochi colpi e ha rischiato di chiuderla sul 4-1, riprendendosi poco dopo il 6-2, mentre nella frazione decisiva la finalista del Roland Garros 2012 ha messo a segno sette colpi consecutivi vincendo così l'incontro.

Discorso simile per Elisabetta Cocciaretto che ha vissuto una vera e propria battaglia contro la messicana Renata Zarazua, capace di vincere la prima frazione di gioco sul 6-4 prima di vedere la 23enne marchigiana ribaltare la situazione in una sfida caratterizzata dall'elevata presenza di palle break e conclusa con i successi di Cocciaretto per 7-5 6-3 negli ultimi set.

Continua la favola di Stefano Napolitano che, dopo non aver giocato il derby contro Matteo Berrettini, con la wild card ha superato il primo scoglio dopo sette anni. Il biellese ha sconfitto per 6-2 7-6 lo statunitense JJ Wolff trovandosi così di fronte il lucky looser cinese Shang Juncheng che ha sfruttato l'assenza del francese Ugo Humbert. Insieme a lui ci sarà anche Francesco Passaro che ha cancellato tre match point al francese Arthur Rinderknech ribaltando la situazione e vincendo per 6-7 (3) 7-5 7-6 (7). L'azzurro ha ritrovato il proprio talento prendendosi l'occasione di sfidare l'olandese Tallon Griekspoor.

Fuori invece per Federica Di Sarra che ha dovuto lasciare spazio alla russa Varvara Gracheva che si è imposta per 6-1 6-3 così come Andrea Vavassori, spazzato via dal tedesco Dominik Koepfer per 6-4 6-3, mentre Lucrezia Stefanini si è dovuta inchinarsi al secondo turno alla ceca Linda Noskova che ha vinto il proprio match per 6-3 7-6 (1).