Marsiglia, niente riscatto per Correa: El Tucu torna all'Inter

A VOLTE RITORNANO

Con l'eliminazione dall'Europa League del club francese sfuma anche l'ultima possibilità di confermare l'operazione in uscita per i nerazzurri

© Getty Images A giugno Joaquin Correa tornerà all'Inter. Ormai è ufficiale. Con l'eliminazione dall'Europa League dell'Olympique Marsiglia, infatti, è sfumata l'ultima condizione per far scattare l'obbligo di riscatto dell'attaccante legato alla qualificazione del club francese alla prossima Champions League. Un imprevisto con cui i dirigenti nerazzurri dovranno fare i conti nella prossima finestra di mercato monetizzando probabilmente meno del previsto.

Vedi anche inter Ausilio: "Leao era vicino all'Inter, su Gudmundsson e Buongiorno..."

Eliminato in semifinale dall'Atalanta e matematicamente escluso dalla zona Champions in Ligue 1, l'OM dunque non confermerà Correa a fine stagione. Con la maglia del Marsiglia, del resto, "El Tucu" ha deluso un po' su tutti i fronti in Francia spianando la strada al suo temporaneo ritorno a Milano. Al netto di eventuali colpi di scena, infatti, difficilmente l'Inter aggregherà l'argentino al resto del gruppo per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi della prossima stagione. Più facile, quasi certo, che Marotta e Ausilio si mettano subito al lavoro per trovare il modo di piazzarlo sul mercato al miglior offerente a un anno dalla scadenza del contratto.