Venezia pronta per i playoff, Spahija: "Ora lavoriamo sui dettagli"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Per l'Umana Reyer c'è lo scoglio Reggio Emilia: "Ha tanti giocatori di talento, un intero sistema che funziona"

L'Umana Reyer Venezia è pronta al debutto nei playoff scudetto di LBA Serie A. Al Taliercio domani sera arriva l'UNAHOTELS Reggio Emilia per quello che sarà lo scontro tra quarta e quinta classificata in regular season: "Nessuna partita è facile, soprattutto nei playoff - spiega Neven Spahija, coach orogranata, ai nostri microfoni. Reggio Emilia è una buona squadra, sono arrivati quinti, un ottimo risultato. Però noi come sempre dobbiamo andare avanti, vogliamo giocare il nostro basket, siamo preparati. Sarà difficile, però credo nella nostra squadra".

Come procede il lavoro in palestra? "La squadra sta bene, ci mancano un paio di allenamenti prima della partita, lavoriamo sui piccoli dettagli. Più tattica che corsa in questo momento, però mi sembra bene".

Che squadra è Reggio Emilia? "Una formazione molto organizzata, gioca bene in difesa, dura, dobbiamo essere preparati e molto concentrati. Reggio Emilia ha tanti giocatori di talento, un intero sistema che funziona. Per vincere nei playoff serve avere un’ottima difesa, controllare i rimbalzi e giusta concentrazione".