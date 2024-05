Conference League: la finale sarà Fiorentina-Olympiacos! El Kaabi elimina l'Aston Villa

CONFERENCE LEAGUE

Gli inglesi perdono 2-0 anche in Grecia: la formazione del Pireo affronterà i viola nell'ultimo atto. Decide la doppietta del marocchino

© Getty Images Dopo il 4-2 esterno della prima semifinale contro l’Aston Villa, l’Olympiacos vince anche la sfida di ritorno al Pireo e raggiunge la Fiorentina in finale di Uefa Conference League. I greci esultano grazie al 2-0 firmato da El Kaabi (già autore di una tripletta all'andata), che al 10’ sblocca l'incontro e al 78’ chiude i conti sfruttando un rinvio del portiere. Delusione per la squadra di Emery, protagonista di due partite sottotono.

La formazione londinese parte forte, ma Watkins si vede murare una conclusione da pochi passi dopo nemmeno cinque minuti di gioco. Al 10’ ci pensa però El Kaabi a chiudere definitivamente il discorso qualificazione: Quini viene premiato nella sua sovrapposizione sulla sinistra e mette in mezzo un pallone rasoterra che l'attaccante, lasciato da solo in area piccola, spinge in rete. Bailey e Douglas Luiz cercano di riaprire la sfida nei minuti successivi ma due ottime risposte di Tzolakis permettono agli uomini di Mendilibar di giungere all'intervallo senza subire reti (sfiorando anche il raddoppio al 37’ con la conclusione dal limite dell’area di Fortounis, neutralizzata da Martinez).

Il capitano dei padroni di casa apre la ripresa con un tentativo dalla lunga distanza, mentre Watkins manda alto da buona posizione. I colpi di testa di El Kaabi e Konsa non trovano lo specchio all'ora di gioco, El Dibu evita l'eurogol a Masouras ma non può nulla al 78’ , quando un rinvio del portiere dei padroni di casa innesca l'attaccante marocchino, che col mancino completa un'altra marcatura multipla e rifila il quinto gol personale in due partite al Villa. L’Olympiacos approda così in finale di Conference League, realizzando la possibilità di giocarsi il trofeo nella propria città (ma nello stadio dell’Aek Atene).