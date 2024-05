Serie A: l'Inter cala il pokerissimo e inguaia il Frosinone

FROSINONE-INTER 0-5

Frattesi spiana la strada ai nerazzurri col gol e l'assist, poi Inzaghi e i suoi dilagano: in rete anche Buchanan, Lautaro e Thuram nel 5-0. Di Francesco e i suoi rischiano

© IPA 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La 36a giornata della Serie A si apre con il ritorno alla vittoria dell'Inter che, nonostante il turnover, travolge e sconfigge 5-0 il Frosinone. Frattesi (18') mette il suo marchio su un primo tempo equilibrato, poi serve l'assist per il bis di Arnautovic (60'). Qui si chiude la gara, col crollo ciociaro: Buchanan (77'), Lautaro (80') e Thuram (84') calano il pokerissimo, col Toro che si sblocca. Ora Di Francesco rischia il sorpasso da parte dell'Udinese.

LA PARTITA

L'Inter cancella le polemiche dei giorni scorsi e, nonostante il turnover, esce vincente dallo Stirpe: un Frosinone tanto aggressivo nel primo tempo, quanto distratto nella ripresa, viene sconfitto 5-0 ed ora rischia grosso nella corsa-salvezza. Simone Inzaghi fa riposare altri big: out dalla formazione titolare Pavard, Bastoni, Calhanoglu, Mkhitaryan e Lautaro. L'approccio migliore è ovviamente dei padroni di casa, che si giocano la salvezza e spingono: Sommer è reattivo su Mazzitelli, i ciociari bussano alla porta di Inzaghi. Da qui in poi i nerazzurri si risvegliano e fanno girare palla, aspettando quella chance da gol che viene subito sfruttata. Dimarco recupera palla e aziona Thuram, che s'invola a sinistra e pesca Frattesi: l'ex Sassuolo tocca di rapina col ginocchio e insacca l'1-0, la sua sesta rete in Serie A. Da qui in poi è una girandola di occasioni, con l'Inter che spreca il raddoppio con Frattesi e Brescianini che trova la pronta risposta del portiere nerazzurro. Di Francesco perde Mazzitelli, già in dubbio per la sfida, ma i suoi non demordono e sfiorano il pari al 41': Cheddira centra la traversa a Sommer battuto.

Nella ripresa Reinier e Valeri spaventano l'Inter in avvio, ma poi la gara subisce la svolta definitiva. Avviene tutto al quarto d'ora, quando Barella imbuca per Frattesi e quest'ultimo pesca alla perfezione Arnautovic: l'austriaco deve solo toccare in porta il 2-0, che chiude la gara. Inzaghi fornisce minuti a Klaassen, Lautaro, Sensi e Buchanan, che si sblocca in nerazzurro al 77': l'esterno canadese dimostra perché viene impiegato a sinistra, involandosi e rientrando sul piede preferito per siglare il 3-0. C'è spazio anche per Lautaro, che si sblocca dopo oltre due mesi: non segnava dal 28 febbraio, all'80' ecco la rete che chiude un digiuno di 731 minuti. Nel finale, Thuram cala il pokerissimo involandosi in contropiede e battendo Cerofolini col tocco sotto, punendo oltremodo un Frosinone sprecone e disattento. Finisce 5-0 allo Stirpe, con l'Inter che vola a 92 punti e insegue due record: il maggior numero di punti nella sua storia (97) e quello dei clean sheet (21), eguagliato quest'oggi. Guai grossi, invece, per il Frosinone: i ciociari restano a quota 32 e potrebbero essere superati dall'Udinese terzultima (30) o agganciati dal Sassuolo (29). Di Francesco non potrà sbagliare nulla, nelle ultime due giornate: serviranno sei punti.

LE PAGELLE

Brescianini 6 - L'ultimo ad arrendersi dei suoi, in una serata che si mette malissimo nella ripresa per il Frosinone. Si conferma in grande spolvero, impegnando Sommer in due occasioni e tenendo in piedi il centrocampo.

Soulé 5 - Venti minuti da leone, nei quali ispira le varie azioni offensive del Frosinone, per poi sparire completamente dal campo. Si eclissa dal gioco della sua squadra, per apparire completamente abulico nella ripresa.

Frattesi 7.5 - Inzaghi gli concede la seconda consecutiva da titolare e non viene deluso: gol e assist per sigillare la gara e consentire al suo tecnico di poter operare le rotazioni necessarie per non lasciare nessun big scontento.

Sommer 7 - Nel momento peggiore dell'Inter, la tiene a galla con le sue parate: almeno tre interventi decisivi per blindare la porta ed evitare il pareggio del Frosinone. Sale a 19 clean sheet stagionali, ventuno di squadra.

Buchanan 6.5 - Ricorderà per sempre il suo primo gol con la maglia dell'Inter: salta un timido Zortea, rientra sul destro e fulmina Cerofolini. Sorride Inzaghi, che potrebbe schierarlo da titolare contro la Lazio.

IL TABELLINO

FROSINONE (3-4-2-1) - Cerofolini 5.5; Lirola 5.5 (26' st Harroui 5.5), Okoli 5 (37' st Monterisi sv), Bonifazi 5; Zortea 4.5, Mazzitelli 6 (37' Gelli 5.5), Brescianini 6, Valeri 6; Soulé 5, Reinier 5.5 (26' st Kaio Jorge 5.5); Cheddira 6 (37' st Ibrahimovic sv). A disposizione: Frattali, Palmisani, Marchizza, Baez, Seck, Cuni, Garritano, Kvernadze, Ghedjemis. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2) - Sommer 7; Bisseck 6, de Vrij 6.5, Carlos Augusto 6.5; Darmian 6 (1' st Cuadrado 6), Frattesi 7.5 (19' st Klaassen 6), Asllani 6, Barella 6.5 (30' st Sensi 6), Dimarco 6.5 (27' st Buchanan 6.5); Thuram 7, Arnautovic 6.5 (19' st Lautaro Martinez 6.5). A disposizione: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Pavard, Sanchez, Bastoni. All. Inzaghi.

Arbitro: Giua.

Marcatori: 18' Frattesi (I), 15' st Arnautovic (I), 32' st Buchanan (I), 35' st Lautaro Martinez (I), 39' st Thuram (I).

LE STATISTICHE

Con il successo odierno l'Inter ha raggiunto quota 4600 punti nella Serie A a girone unico (dal 1929/30), diventando solo la seconda squadra a tagliare questo traguardo nella storia del torneo, dopo la Juventus.

Quello di Marcus Thuram è stato l'86° gol dell'Inter in questa Serie A: l'ultima volta che i nerazzurri hanno realizzato più gol entro le prime 36 gare giocate in massima serie era il 1950/51 (101 in quel caso).

Lautaro Martínez ha segnato 24 gol in questa Serie A: l'ultimo giocatore dell'Inter che aveva realizzato più reti in una singola stagione nel torneo era stato Mauro Icardi nel 2017/18 (29).

Lautaro Martínez ha segnato 15 gol fuori casa in questa Serie A, e nessun giocatore dell'Inter ha mai fatto meglio in una singola stagione nella competizione in trasferta (15 anche Romelu Lukaku nel 2019/20 e Stefano Nyers nel 1949/50).

Marcus Thuram ha raggiunto quota 20 partecipazioni attive per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei: 13 gol e sette assist per lui in questa Serie A.

Prima di Davide Frattesi (sei gol in questo campionato), l'ultimo centrocampista italiano capace di segnare più di cinque reti in Serie A nella sua stagione d'esordio con la maglia dell'Inter era stato Antonio Candreva nel 2016/17 (sei reti anche in quel caso).

Davide Frattesi (sette reti nel 2022/23 con il Sassuolo e sei nel 2023/24 l'Inter) è uno dei soli tre centrocampisti italiani che hanno segnato più di cinque gol nei maggiori cinque campionati europei in entrambe le ultime due stagioni, assieme ad Antonio Candreva e Vincenzo Grifo.

Davide Frattesi ha stabilito il suo record di partecipazioni attive in una singola stagione di Serie A: otto, frutto di sei gol e due assist.

Tajon Buchanan è il 17° marcatore differente dell'Inter in questa Serie A: nessuna squadra ne conta di più nel torneo in corso (17 anche la Fiorentina).

Solo l'Atalanta (33) ha segnato più gol dell'Inter (25) con i propri centrocampisti in questa Serie A.

L'ultima volta che Marko Arnautović (3G+3A in questa Serie A) aveva segnato almeno tre gol e servito almeno tre assist in uno dei maggiori cinque campionati europei era il 2018/19 con la maglia del West Ham (10G+4A).

Tra le squadre che occupano la seconda metà, solo il Genoa (16) ha colpito più legni del Frosinone (13) in questa Serie A.