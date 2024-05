Borussia, sfottò social al Psg: "Passate delle buone vacanze"

CHAMPIONS LEAGUE

Il club tedesco posta l'immagine di una mongolfiera del Bvb in volo con a terra due sedie da spiaggia e un asciugamano con i colori di Mbappé & Co.

© X Oltre al danno, la beffa. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Psg ha dovuto infatti incassare anche la "vendetta" social del Borussia Dortmund. "Passate delle buone vacanze", si legge in un tweet del club tedesco con l'immagine di una grande mongolfiera gialla del Bvb che vola sopra un costa assolata, a terra due sedie da spiaggia e un grande asciugamano con i colori di Mbappé & Co. Un'ironica risposta a quello che aveva pubblicato prima della sfida il club francese dove si vedeva invece una mongolfiera gialla affondare nella Senna.

Ma non è tutto qui. Subito dopo il secondo round della semifinale e il passaggio del turno, infatti, il club tedesco a caldo aveva diffuso un post con la scritta "la vendetta è un piatto che va servito freddo", replicando questa volta a quello che i francesi avevano postato nel 2020 dopo aver eliminato il Borussia agli ottavi di finale.

In quell'occasione si vedeva la squadra francese seduta sul terreno di gioco che imitava Erling Haaland, allora punta del Dortmund, in posizione yoga seduto a gambe incrociate e braccia alzate come quando esultava dopo un gol.