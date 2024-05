Ufficiale: l'Italia è seconda nel ranking Uefa, non accadeva dal 2006

© Getty Images

Ora è ufficiale: l'Italia chiuderà la stagione al secondo posto nel ranking Uefa per nazioni, dietro soltanto all'Inghilterra. Una circostanza che non si verificava da quasi 20 anni, per la precisione dal 2006. La qualificazione della Fiorentina alla finale di Conference League ha infatti reso la posizione italiana inattaccabile dalla Spagna, terza, nonostante la finale di Champions League raggiunta dal Real Madrid.