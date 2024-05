Milan, la protesta continua: la Curva Sud resterà in silenzio anche col Cagliari 

In attesa di risposte concrete dal club sul futuro, la Curva Sud del Milan proseguirà lo sciopero del tifo anche sabato sera a San Siro. In occasione della sfida al Cagliari quindi, i supporter presenti sul secondo anello blu del Meazza non canteranno: un vuoto non da poco che ha reso il clima quasi surreale la scorsa domenica nel corso di Milan-Genoa. La protesta continua, e non è da escludere che verranno esposti nuovi striscioni. Dopo una stagione da loro definita deludente, il tifo organizzato dei rossoneri si aspetta delle scelte vincenti da parte dei dirigenti di Via Aldo Rossi a partire dalla scelta del nuovo tecnico. Senza dimenticare il mercato.