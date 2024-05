Riva ai campionati italiani dei 10.000 in cerca del terzo sigillo

Domenica a Potenza l'evento riservato alla disciplina più lunga della pista

Il campo scuola di Potenza dedicato recentemente alla memoria del grande mezzofondista azzurro Donato Sabia, scomparso prematuramente nell’aprile del 2020 in occasione della prima drammatica ondata di pandemia mondiale da Coronavirus, ospiterà nel pomeriggio di domenica 12 maggio i Campionati Italiani dei 10.000 metri, che attribuiranno le maglie tricolori delle tre principali categorie, quelle degli assoluti, degli under 20 e degli under 18.

Saranno i classici 25 giri della specialità più lunga della pista, con la possibilità per diversi atleti di mettersi in mostra in vista del primo grande appuntamento dell’anno rappresentato dagli Europei di Roma e tra questi, va evidenziato su tutti il vincitore maschile delle ultime due edizioni di Brescia, Pietro Riva, quinto sulla distanza nell’ultimo campionato continentale a Monaco di Baviera con il primato personale di 27’50″51, nella gara che vide trionfare Yeman Crippa.