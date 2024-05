Bento, la Copa America e poi l'Inter? Il portiere festeggia la convocazione

OBIETTIVO NERAZZURRO

Il numero 1 dell'Athletico Paranaense non trattiene la gioia nello spogliatoio. Fuori lo juventino Bremer

© Getty Images C'è anche Bento, portiere dell'Athletico Paranaense e grande obiettivo dell'Inter, nell'elenco dei convocati del Brasile per la Copa America che si disputerà dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti. Il club brasiliano ha postato su X un video della gioia del 24enne estremo difensore al momento della notizia di far parte della spedizione della Seleçao. Bento ha già detto di sì all'ipotesi Inter e per il suo cartellino l'Athletico Paranaense ha deciso di rinunciare alla clausola rescissoria di 60 milioni e di accontentarsi di 20 milioni. Nei piani dei nerazzurri l'idea è quella di fargli fare un anno da secondo di Sommer e poi regalargli una maglia da titolare nella stagione 2025-26.

Sono tanti gli assenti di lusso nella lista del ct Júnior: in difesa c'è lo juventino Danilo ma non il suo compagno di squadra Bremer. A centrocampo non è stato chiamato Casemiro, ma le assenze più clamorose sono in attacco: oltre a Neymar, che ha saltato tutta la stagione per infortunio, non ci saranno Richarlison e Gabriel Jesus.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Bento - Athletico-PR, Ederson- Manchester City, Alisson - Liverpool

Difensori: Beraldo - PSG, Eder Militão - Real Madrid, Gabriel Magalhães - Arsenal, Marquinhos - PSG, Danilo - Juventus, Yan Couto - Girona, Guilherme Arana - Atlético-MG, Wendell - Porto

Centrocampisti: Andreas Pereira - Fulham, João Gomes - Wolverhampton, Bruno Guimarães - Newcastle, Douglas Luiz - Aston Villa, Lucas Paquetá - West Ham

Attaccanti: Endrick - Palmeiras, Evanilson - Porto, Rodrygo - Real Madrid, Gabriel Martinelli - Arsenal, Raphinha - Barcellona, Savinho - Girona, Vinicius Junior - Real Madrid

LA GIOIA DI BENTO