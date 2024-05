Pogba, dalla Juventus al cinema: farà l’attore nel film "4 Zeros"

Nuova avventura

Il centrocampista nella pellicola del regista francese Fabien Onteniente avrà il ruolo di un educatore responsabile di giovani calciatori

Paul Pogba si dà al cinema e diventa attore. Il centrocampista della Juventus, squalificato per 4 anni per doping, avrà un ruolo da protagonista nel film del regista francese Fabien Onteniente "4 Zeros", che è il sequel di "3 Zeros" e secondo quanto rivela il quotidiano Le Parisien dovrebbe uscire nelle sale nell'aprile del 2025. Il campione del mondo con la Francia nel 2018, secondo il giornale, ha recitato in 2 diverse scene nel parco di Rueil-Malmaison, alla periferia di Parigi, e nel film ricopre il ruolo di un educatore responsabile di giovani calciatori. Sono presenti nel cast anche altre due leggende del calcio francese: Rolland Courbis e Guy Roux.

Secondo le testimonianze raccolte da Le Parisien, Pogba era sorridente, disponibile e a suo agio davanti alla telecamera: "Ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua naturalezza e semplicità. Ovviamente gli è piaciuta l’esperienza e si è detto pronto, perché no, a replicarla in futuro", le parole di una persona presente sul set.

Secondo l'entourage del calciatore, Pogba confida di riprendere la carriera da calciatore e spera ancora in una squalifica ridotta dopo il suo ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport.

In uscita il 9 aprile 2025, la pellicola racconta la vicenda di Kidane, un giovane ragazzo che abbandona la sua famiglia per intraprendere il rischioso viaggio attraverso il Mediterraneo nutrendo il sogno di giocare per il Paris Saint-Germain. In questa avventura, Paul Pogba interpreta il ruolo di un educatore dedicato ai giovani calciatori, aggiungendo un tocco di autenticità grazie alla sua esperienza nel mondo del calcio professionistico.

