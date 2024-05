Serie A, arbitri: Atalanta-Roma a Guida, Pairetto per Napoli-Bologna

© italyphotopress

Sono stati designati i direttori di gara per la prossima giornata di Serie A. Sarà Guida a dirigere Atalanta-Roma, big match della 36/a giornata in programma domenica sera a Bergamo. Pairetto è stato invece scelto per Napoli-Bologna, che si disputerà sabato alle 18. Giua poi fischierà Inter-Frosinone, Sozza Milan-Cagliari e Santoro Juve-Salernitana.