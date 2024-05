Giorgi scomparsa, la capitana Garbin: "Un po' di preoccupazione c'è"

Camila Giorgi è irrintracciabile da giorni dopo che il suo nome è comparso nella lista delle atlete ritirate. Telefono staccato, molto probabilmente ha cambiato numero. Non risponde a Federazione, WTA, a nessuno dalla notizia del suo ritiro. "Mi dispiace perché anche io non sono riuscita a sentirla, un po' di preoccupazione c’è - ha detto Tathiana Garbin, capitana di Fed Cup, al telefono con l'ANSA -. L'ultima volta che ci siamo parlate era prima della Billie Jean King Cup e non mi ha dato disponibilità per venire a Siviglia con la squadra per un problema al piede". "Mi auguro che stia bene - prosegue la capitana azzurra - che non ci siano problemi e che abbia lasciato con serenita' questo sport che gli ha dato tanto".