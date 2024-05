Marciniak, l'errore in Champions costa caro: arriva il provvedimento della Uefa

VERSO EURO 2024

Il polacco non arbitrerà più Germania-Scozia, match d'apertura dei prossimi Europei

© Getty Images Il fischio anticipato con polemiche annesse in occasione della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco al Bernabeu potrebbe costare carissimo a Szymon Marciniak. Il direttore di gioco polacco, in odore di arbitrare la prima partita dei prossimi Europei tra Germania e Scozia, potrebbe essere costretto a farsi da parte su indicazione della Uefa. Per lui quindi niente gara d'esordio allo stadio di Monaco: il 43enne rischia seriamente di guardare la partita solo dalla televisione.

Si tratterebbe di una vera e propria punizione per non aver fatto proseguire l'azione dei bavaresi in pieno recupero: col suo fischio, sentitosi poco prima del gol del 2-2 di De Ligt, il Var non ha potuto rivedere l'intera azione. Azione che sembrava perfettamente regolare: a tenere in gioco Musiala, il calciatore 'incriminato' per un presunto fuorigioco, sembra essere Rudiger. Scontate le enormi polemiche del Bayern con Tuchel che ci è andato giù duro: "Al Bernabeu è sempre così, l'arbitro ha poi ammesso di aver sbagliato. Si tratta di un errore disastroso".

Marciniak quindi, la cui designazione per la partita d'esordio Germania-Scozia programmata per il prossimo 14 giugno sembrava scontata, sarà fermato dalla Uefa. Il polacco potrà almeno risparmiarsi i copiosi fischi dell'Allianz Arena, stadio di casa del Bayern.