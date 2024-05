Inter, Inzaghi insegue la storia: rinnova e punta al... mago Herrera

© ansa

Il rinnovo - meglio, il prolungamento - è una pura formalità. Il suo ciclo non è neppure a metà. Concetti che i dirigenti dell'Inter hanno espresso ripetutamente e con estrema perentorietà non solo nelle ultime settimane: Simone Inzaghi è il presente ma soprattutto il futuro. Per arrivare all'ufficialità del nuovo accordo con vista sul 2027 occorre semplicemente aspettare la fine del campionato, o anche il post festa-scudetto a San Siro successivo all'ultima partita casalinga contro la Lazio. Ma nella mente dell'allenatore della seconda stella c'è anche l'idea di rincorrere un altro record storico: non solo superare icone della panchina interista come Bersellini e Trapattoni che guidarono la squadra per cinque stagioni, ma spingersi fino al mito Herrera.