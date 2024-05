Nuova disavventura stradale per M’Baye Niang: il calciatore dell'Empoli finisce con il Suv contro due auto in sosta

L'INCIDENTE

Il sinistro sarebbe accaduto nella serata di lunedì 6 maggio senza conseguenze fisiche per i passeggeri, fra i quali anche il calciatore dei toscani

Niang punisce il Torino al 94'

















































1 di 26 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nuova disavventura stradale per M’Baye Niang che nella serata di lunedì 6 maggio sarebbe rimasto coinvolto in un incidente con due auto a Empoli. Attorno alle 19.30 un Suv Mercedes di colore grigio avrebbe centrato due veicoli in sosta lungo via Ferruccio Busoni distruggendo un camioncino bianco e colpendo un'altra autovettura. Fortunatamente non ci sono stati feriti né c'è stato bisogno dell'intervento dei soccorsi, tuttavia sul posto è sopraggiunta la polizia per i sopralluoghi del caso.

Vedi anche Empoli Empoli, incidente per Niang: il suo suv contro un'auto in sosta, giocatore illeso Come riportato da La Nazione , secondo alcuni testimoni a bordo del Suv si sarebbero trovate due persone di cui una sarebbe proprio il calciatore dei toscani, anche se non è chiaro se fosse lui alla guida del mezzo oppure no. Niang non è nuovo a questioni di questo genere come accaduto lo scorso 20 febbraio quando aveva terminato ancora una volta la propria corsa contro altre auto parcheggiate a bordo strada. In quel caso Niang era stato trasportato all'ospedale in codice verde, senza riportare conseguenze.

Il fatto aveva però fatto scalpore complice anche le dichiarazioni del direttore sportivo Pietro Accardi che aveva ricostruito così la vicenda: "Ci tengo a precisare che il nostro calciatore M’Baye Niang ci ha prontamente avvertiti della disavventura avvenuta questa mattina. Come Club siamo a conoscenza che, fin dal suo arrivo a Empoli, il ragazzo di buon mattino è solito uscire e unirsi a gruppi di preghiera con altri praticanti della sua religione. Il calciatore, rientrando a casa e complice una disattenzione, è andato a sbattere con alcune auto in sosta”.

Vedi anche Calcio M'Baye Niang guarda al futuro con l'Empoli: "Non penso più a quel palo con il Barcellona"