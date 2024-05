Dopo Berrettini anche Musetti si ritira a Roma: avanza Atmane

INTERNAZIONALI D'ITALIA

Il toscano vittima di problemi fisici: le speranze azzurre appese adesso a Fognini e Arnaldi

© Getty Images Altro ritiro a tinte azzurre dagli Internazionali di tennis in corso a Roma. Dopo Matteo Berrettini anche Lorenzo Musetti ha dovuto dire stop nella Capitale nel torneo già privo di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il tennista di Carrara, numero 29 Atp, è stato costretto al ritiro contro il 22enne Terence Atmane sul punteggio di 7-5, 1-0 per il francese che quindi prosegue l'avventura romana sulla terra rossa. Musetti ha abbandonato a causa di problemi fisici già accusati nei giorni scorsi.

"Mi dispiace molto, ho provato con tutte le mie poche forze. Ieri ho cancellato gli allenamenti perché sono stato tutto il giorno con febbre e un virus intestinale che non mi ha permesso di arrivare preparato al match. Ho provato a entrare in campo con quello che avevo, anche il caldo e le condizioni non mi hanno aiutato. Non avevo energie, ha avuto quasi una sensazione di svenimento ed ero molto debole. Fa male perché Roma è un torneo che vale tanto, mi sentivo molto bene nei giorni precedenti e c’è molto rammarico per questo ritiro" ha commentato Musetti.

"Ora cercherò di prendermi il tempo possibile per recuperare al meglio. Sono fiducioso di farcela per Torino e poi Parigi, dove andrò qualche giorno prima" ha concluso.

Vedi anche Tennis Tennis, Internazionali d'Italia: Sonego eliminato, Nardi al secondo turno