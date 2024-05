Formula E, l'E-Prix di Berlino in diretta su Mediaset

LA PROGRAMMAZIONE

Sabato e domenica il doppio round tedesco su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it

Sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle ore 15.00, in diretta - in esclusiva, in chiaro - su Italia 1, e in streaming su SportMediaset.it, 9° e 10° round di Formula E: l’E-Prix di Berlino, in Germania. La telecronaca è affidata a Massimiliano Cocchi e Luca Filippi. In studio, pre-gara con Ronny Mengo e Luca Filippi. In streaming, spazio a Sportmediaset.it, che trasmette live l’intero programma, dalle prove libere alle qualifiche, fino alla gara.

Vedi anche Formula E Berlino apre il girone di ritorno: il focus è la sfida tra Porsche e Jaguar Ad accogliere la massima serie di monoposto 100% elettriche è il circuito cittadino di Tempelhof, che sorge nelle vicinanze dell’omonimo aeroporto della capitale tedesca. Il tracciato, come in passato, ha subito una modifica al layout: per questa edizione, infatti, il rettilineo di partenza si trova dalla parte opposta, con le vetture che girano in senso antiorario, su una pista leggermente più corta, rispetto alla versione precedente.

Di seguito, il dettaglio della programmazione:

VENERDÌ 10 MAGGIO

Prove Libere 1 dalle 16.55 alle 17.40: Sportmediaset.it

SABATO 11 MAGGIO

Qualifiche dalle 10.00 alle 12.00: Sportmediaset.it

Gara 1 dalle ore 15.00: Italia 1 e Sportmediaset.it

DOMENICA 12 MAGGIO

Qualifiche dalle 10.00 alle 12.00: Sportmediaset.it

Gara 2 dalle ore 15.00: Italia 1 e Sportmediaset.it