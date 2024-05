Gabriele Procida è la Rising Star dell'Eurolega 2023/2024

IL PREMIO

Il prestigioso riconoscimento assegnato al giocatore dell'Alba Berlino. E' il terzo italiano a vincerlo dopo Andrea Bargnani e Danilo Gallinari

© IPA Gabriele Procida è il miglior giovane under 22 dell'Eurolega di quest'anno. A votare il quasi 22enne (li compirà a inizio giugno) giocatore nato a Como sono stati gli allenatori di tutte le squadre partecipanti. Un riconoscimento di grande prestigio, vinto in passato da grandissimi futuri campioni: da Bargnani e Gallinari a Bogdanovic e Doncic.

Grande potenziale atletico, verticalità impressionante e ottima capacità anche nel gioco perimetrale: sono queste le caratteristiche che hanno colpito dell'azzurro dell'Alba Berlino, per 10 volte in doppia cifra in stagione con l'high di 22 punti contro il Maccabi nel Round 11.

Complessivamente ha giocato una media di 17:27 minuti, con 8.3 punti e 1.4 palle rubate a partita nelle 25 gare disputate. La parte finale della stagione di Procida è stata condizionata da un problema al tendine rotuleo sinistro, per il quale è stato operato a inizio aprile.