Zizic innamorato di Bologna: "Mi piacerebbe aprire un ciclo alla Virtus"

L'INTERVISTA

Il centro croato fa il punto sulla stagione: "Credo che il nono posto in Eurolega sia stato un grande risultato"

Intervistato sui quotidiani locali bolognesi, Ante Zizic ha rilasciato un commento sulla Bertram Derthona Tortona, prossima avversaria dei quarti di finale: “I nostri avversari hanno un roster di valore ed è molto pericoloso giocarci contro. Nei playoff tante cose cambiano e bisogna tener presente che tutte le squadre con cui giocherai scenderanno in campo con la voglia di dare il massimo. Noi abbiamo la fortuna di avere il fattore campo dalla nostra parte, ma questo non significa che possiamo distrarci. Loro giocano in maniera molto fisica e noi dovremo reagire subito a questa loro caratteristica”.

Zizic ha anche fatto un plauso ai propri tifosi: “Sono un aspetto molto importante. È bello giocare partite importanti davanti al proprio pubblico. Abbiamo visto anche nella recente Gara 5 di Atene il peso del fattore campo: chi gioca fuori casa deve fare i conti con 6 avversari. Noi abbiamo lavorato per avere questo vantaggio fino alla fine e se lo abbiamo ottenuto è perché lo abbiamo meritato”.

© Ufficio Stampa

Il centro croato è stato comunque bravo a inserirsi in corsa nel club bianconero: “Non è mai facile inserirsi in un gruppo che gioca insieme da metà stagione e che stia facendo bene. I miei compagni e il pubblico mi sono stati vicino e questo ha fatto in modo che le difficoltà venissero superate. Credo che il nono posto in Eurolega sia stato un grande risultato in una stagione dove il livello era altissimo e dove perdere o vincere una partita voleva dire essere davanti o dietro a un paio di avversari”.

Zizic ha in mente un futuro ancora in bianconero: “Mi piacerebbe aprire un ciclo qui alla Virtus dove c'è tradizione e passione. La città poi è stata molto accogliente con me e con la mia famiglia. Ci sono tutti i presupposti per fare bene".